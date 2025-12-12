CG Murder Case: तीन बच्चों के सामने गर्भवती पत्नी की हत्या, सब्बल से उतारा मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोफंदी में बुधवार देर रात एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। चरित्र शंका और आपसी विवाद के बीच एक युवक ने अपनी आठ महीने की गर्भवती पत्नी की सब्बल से हत्या कर दी। घटना के समय तीनों बच्चे कमरे में मौजूद थे। वारदात के बाद आरोपी घर से भाग निकला और पुणे फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गांव की सीमा से ही दबोच लिया।