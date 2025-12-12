CG Murder Case: तीन बच्चों के सामने गर्भवती पत्नी की हत्या, सब्बल से उतारा मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोफंदी में बुधवार देर रात एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। चरित्र शंका और आपसी विवाद के बीच एक युवक ने अपनी आठ महीने की गर्भवती पत्नी की सब्बल से हत्या कर दी। घटना के समय तीनों बच्चे कमरे में मौजूद थे। वारदात के बाद आरोपी घर से भाग निकला और पुणे फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गांव की सीमा से ही दबोच लिया।
कोनी टीआई भावेश शेंडे के मुताबिक आरोपी जितेंद्र केंवट (33) मूलतः तखतपुर क्षेत्र के ग्राम खपरी का निवासी है और रोजी-मजदूरी करता है। उसकी शादी लोफंदी की संतोषी (28) से 2016 में हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। कुछ समय पहले पुणे में मजदूरी करने गया जितेंद्र नवंबर में गांव लौटा और लोफंदी में हमाली का काम करने लगा। परिजनों के अनुसार, वह अक्सर पत्नी पर चरित्र शंका कर झगड़ा करता था।
बुधवार रात आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा। खाना मांगने के बाद वह संतोषी से गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर संतोषी अपनी तीन बेटियों को लेकर पुराने घर के कमरे में सोने चली गई। देर रात करीब 12 बजे बड़ी बेटी इशिता ने दौड़कर अपनी मौसी को बताया कि पिता ने मां को मार दिया।
परिवार के लोग पुराने घर पहुंचे तो खाट पर संतोषी खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सिर पर सब्बल से वार किए गए थे। घटना के बाद आरोपी जितेंद्र भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और गांव के बाहर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पुणे भागने की मंशा की बात स्वीकार की।
हत्याकांड के बाद संतोषी की तीनों बेटियाँ- इशिता (08), सृष्टि (05) और डेढ़ साल की मिष्टी- घबराई और सहमी रहीं। मां की मौत और पिता की गिरफ्तारी से बच्चियाँ सदमे में हैं। छोटी मिष्टी सुबह से दूध के लिए रोती रही, जिसे मौसियों ने संभाला। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। मामला पूरे क्षेत्र में गहरी सनसनी और आक्रोश का विषय बना हुआ है।
