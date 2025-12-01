SIR In CG: 50 आदिवासी परिवारों ने SIR फॉर्म लेने से किया इनकार, सरकारी योजनाओं से भी बनाई दूरी, प्रशासन परेशान

जानकारी के मुताबिक, ये परिवार पिछले दो-तीन चुनावों से मतदान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उनके नाम से राशन आता था, लेकिन राशन नहीं उठाने की वजह से अब उनका कोटा भी बंद हो गया है। राशन दुकान संचालक रामकुमार यादव के अनुसार, शुरुआत में 4 परिवार ही राशन लेने से मना कर रहे थे, लेकिन अब नवंबर से अन्य कई परिवार भी राशन लेने नहीं आ रहे। यही नहीं, दो परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए थे, लेकिन उन्होंने आवास निर्माण से भी इनकार कर दिया।