SIR में गड़बड़ी का आरोप, बिलासपुर की जगह भिलाई के वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ कांग्रेस नेता का नाम, जांच का आश्वासन

कांग्रेस ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय ने स्वीकार किया है कि विजय केशरवानी का नाम बिलासपुर सूची में पुन: दर्ज कर दिया गया है। इसके बावजूद भाजपा नेताओं द्वारा एपिक नंबर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा "यदि भिलाई में दर्ज नाम का ईपिक नंबर गलत है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है। भाजपा और चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं दिख रही। नाम किसी का, ईपिक किसी और का, यह खुला फर्जीवाड़ा है।"