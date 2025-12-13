13 दिसंबर 2025,

SIR में गड़बड़ी का आरोप, बिलासपुर की जगह भिलाई के वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ कांग्रेस नेता का नाम, जांच का आश्वासन

SIR News: 2003 की बिलासपुर वोटर लिस्ट में नाम मिलने के बावजूद, उनका नाम अचानक भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54 की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 13, 2025

कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

SIR News: मतदाता सूची के एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को कई गंभीर अनियमितताओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर रायपुर स्थित सीईओ कार्यालय को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कलेक्टर को बताया कि कांग्रेस नेता विजय केशरवानी जन्म से बिलासपुर निवासी हैं। 2003 की बिलासपुर वोटर लिस्ट में नाम मिलने के बावजूद, उनका नाम अचानक भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54 की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।

ये गंभीर चूक, बिहार वाली स्थिति न बने: विजय

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि एसआईआर में इस तरह की गड़बडिय़ां बेहद गंभीर हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध मतदाताओं को चुन-चुनकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। समय रहते सतर्कता की आवश्यकता है।

सुधार कार्रवाई के बाद भी भाजपा पर निशाना

कांग्रेस ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय ने स्वीकार किया है कि विजय केशरवानी का नाम बिलासपुर सूची में पुन: दर्ज कर दिया गया है। इसके बावजूद भाजपा नेताओं द्वारा एपिक नंबर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा "यदि भिलाई में दर्ज नाम का ईपिक नंबर गलत है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है। भाजपा और चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं दिख रही। नाम किसी का, ईपिक किसी और का, यह खुला फर्जीवाड़ा है।"

जांच होगी, रिपोर्ट सीईओ को भेजेंगे

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर उसे सीईओ रायपुर को भेजा जाएगा। बैठक में उपस्थित पार्षदों ने मोहल्लों में एसआईआर के दौरान आ रही दिक्कतों की भी जानकारी दी।

ये रहे मौजूद

प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे, नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, प्रवक्ता ऋ षि पांडे सहित ब्लॉक अध्यक्ष—लक्ष्मीनाथ साहू, राजेंद्र धीवर, गीतांजलि कौशिक, जावेद मेनन, विनोद साहू और पार्षद शहजादी कुरैशी, अमित भारती, इब्राहिम खान, मन्हरण कौशिक, मोहन श्रीवास, सुनील सोनकर, रामा बघेल, जुगल किशोर गोयल, ओम कश्यप, अनीता हिमांशु कश्यप सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Published on:

13 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Patrika plus / SIR में गड़बड़ी का आरोप, बिलासपुर की जगह भिलाई के वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ कांग्रेस नेता का नाम, जांच का आश्वासन

