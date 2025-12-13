Ankita Lokhande GST Raid: एक्ट्रेस के ससुराल समेत 10 ठिकानों पर GST की दबिश, महावीर कोल वाशरी ने 10 करोड़ रुपये किए सरेंडर, जांच जारी

स्टेट जीएसटी विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान टैक्स चोरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि इन कारोबारी समूहों द्वारा लंबे समय से जीएसटी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही थीं। जांच में सामने आया है कि कोयले की मिक्सिंग, प्रोसेसिंग और बिक्री से जुड़े लेनदेन में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत तरीके से उपयोग किया गया। अफसरों का मानना है कि टैक्स बचाने के लिए फर्जी बिलिंग और लेनदेन को अलग-अलग रूप में दर्शाया गया।