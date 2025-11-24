Patrika LogoSwitch to English

बालोद

GST की बड़ी रेड! पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर घंटों से जांच जारी, शहर में हड़कंप…

GST Raid Balod: बालोद में GST विभाग ने पान मसाला कारोबारी दीपक चैनानी के प्रतिष्ठान पर बड़ी कार्रवाई की है। दोपहर से जारी छापेमारी के बीच शहर में हड़कंप मचा हुआ है।

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

पान मसाला कारोबारी के यहां GST का छापा (photo source- Patrika)

पान मसाला कारोबारी के यहां GST का छापा (photo source- Patrika)

GST Raid Balod: सोमवार दोपहर को छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में GST डिपार्टमेंट की अचानक रेड से व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST टीम ने शहर के शंकर स्टोर्स पर रेड मारी, जिसके मालिक कथित तौर पर पान मसाला व्यापारी दीपक चैनानी हैं।

GST Raid Balod: वित्तीय गड़बड़ी की आशंका में खंगाल रहे रिकॉर्ड

टीम दो गाड़ियों में आई और दुकान और उससे जुड़ी जगहों पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। जैसे ही रेड की खबर फैली, शहर के कई बिज़नेस ने सावधानी के तौर पर अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दीं। अभी, GST अधिकारी सभी ज़रूरी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें टैक्स चोरी या पैसे की गड़बड़ी का शक है।

हाल ही में ACB की बड़ी कार्रवाई के बाद विभाग सक्रिय

GST Raid Balod: वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ACB (एंटी-करप्शन ब्यूरो) की लगातार बड़ी कार्रवाई का असर अब दूसरे विभागों की गतिविधियों पर भी दिख रहा है। हाल ही में, ACB ने कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों, ऑफिसों और ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश, सोना और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं।

इन लगातार छापों के बाद, विभागों ने राज्य में टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस बढ़ी हुई सतर्कता के बीच, बालोद में यह GST छापा भी अहम माना जा रहा है।

Updated on:

24 Nov 2025 08:01 pm

Published on:

24 Nov 2025 08:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / GST की बड़ी रेड! पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर घंटों से जांच जारी, शहर में हड़कंप…

बालोद

छत्तीसगढ़

मोदी सरकार की बड़ी पहल: अब इन कर्मचारियों को मिलेगा PF, पेंशन और अप्वाइंटमेंट लेटर…. 29 पुराने कानून खत्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Twitter)
बालोद

CG Religion Conversion: घर में अवैध प्रार्थना सभा… बजरंग दल पहुंचा तो मचा हंगामा, पास्टर समेत दो लोग गिरफ्तार

घर में अवैध प्रार्थना सभा (फोटो सोर्स- Getty Images)
बालोद

गांव में नहीं खुला धान खरीदी केंद्र, किसानों ने अब तक नहीं बेचा एक भी दाना

बालोद जिले के ग्राम खल्लारी व अडज़ाल गांव के किसानों ने अब तक धान का एक दाना भी नहीं बेचा है। इसका प्रमुख कारण किसानों की मांग है कि गांव में ही धान खरीदी केंद्र खोलें, ताकि ग्रामीण किसानों को धान बेचने में राहत मिले।
बालोद

उपपंजीयक कार्यालय में नहीं है रैंप व लिफ्ट, बुजुर्गों व बीमार लोगों को चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियां

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है।
बालोद

CG News: नहाने के बाद सीने में हुआ दर्द, CISF जवान का हार्ट अटैक से हो गई मौत

CG News: नहाने के बाद सीने में हुआ दर्द, CISF जवान का हार्ट अटैक से हो गई मौत
बालोद
