GST की बड़ी रेड! पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर घंटों से जांच जारी, शहर में हड़कंप…

टीम दो गाड़ियों में आई और दुकान और उससे जुड़ी जगहों पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। जैसे ही रेड की खबर फैली, शहर के कई बिज़नेस ने सावधानी के तौर पर अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दीं। अभी, GST अधिकारी सभी ज़रूरी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें टैक्स चोरी या पैसे की गड़बड़ी का शक है।