GST की बड़ी रेड! पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर घंटों से जांच जारी, शहर में हड़कंप…

पान मसाला कारोबारी के यहां GST का छापा (photo source- Patrika)
GST Raid Balod: सोमवार दोपहर को छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में GST डिपार्टमेंट की अचानक रेड से व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST टीम ने शहर के शंकर स्टोर्स पर रेड मारी, जिसके मालिक कथित तौर पर पान मसाला व्यापारी दीपक चैनानी हैं।
टीम दो गाड़ियों में आई और दुकान और उससे जुड़ी जगहों पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। जैसे ही रेड की खबर फैली, शहर के कई बिज़नेस ने सावधानी के तौर पर अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दीं। अभी, GST अधिकारी सभी ज़रूरी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें टैक्स चोरी या पैसे की गड़बड़ी का शक है।
GST Raid Balod: वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ACB (एंटी-करप्शन ब्यूरो) की लगातार बड़ी कार्रवाई का असर अब दूसरे विभागों की गतिविधियों पर भी दिख रहा है। हाल ही में, ACB ने कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों, ऑफिसों और ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश, सोना और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं।
इन लगातार छापों के बाद, विभागों ने राज्य में टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी आर्थिक गतिविधियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस बढ़ी हुई सतर्कता के बीच, बालोद में यह GST छापा भी अहम माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग