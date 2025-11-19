CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना

CG Winter: राजधानी में बुधवार से ठंड में मामूली कमी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिर अगले 4 दिनों में 2-4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। बुधवार को उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ पैकेट में शीतलहर चलने की संभावना है।
राजधानी में नवंबर में अच्छी ठंड पड़ रही है। यही स्थिति प्रदेश के बाकी जिलों की भी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से पूरा प्रदेश सर्द हो गया है। अच्छी ठंड तो पड़ रही है, लेकिन राजधानी में तीन साल का रेकॉर्ड टूटा है। अंबिकापुर में जरूर ठंड ने लंबे समय का रेकॉर्ड तोड़ दिया है।
मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी ठंड पड़ रही है। हालांकि बस्तर संभाग में इस पखवाड़े में खास ठंड नहीं पड़ी है। अभी ठंड के लिए दिसंबर बाकी है। प्रदेश में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने का ट्रेंड रहा है। इस साल भी अच्छी खासी सर्द रातें गुजरने की संभावना हैं। पारा लुढ़कने के बाद लोगों को अच्छी ठंड का अहसास होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग