CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना

CG Winter: राजधानी में बुधवार से ठंड में मामूली कमी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिर अगले 4 दिनों में 2-4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। बुधवार को उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ पैकेट में शीतलहर चलने की संभावना है।