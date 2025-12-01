Patrika LogoSwitch to English

धान खरीदी में बड़ी लापरवाही! फटे बोरों में धान भरने की मजबूरी… किसानों की शिकायतें बढ़ीं, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

CG Dhan Kharidi: जिले के कई खरीदी केंद्रों में फटे बारदाने, अव्यवस्थित प्रक्रिया और कमी के कारण हो रही परेशानी को लेकर किसानों में गहरी नाराज़गी है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Dec 01, 2025

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर विवादों में है। जिले के कई खरीदी केंद्रों में फटे बारदाने, अव्यवस्थित प्रक्रिया और कमी के कारण हो रही परेशानी को लेकर किसानों में गहरी नाराज़गी है। इसी मुद्दे को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

CG Dhan Kharidi: किसानों का रोष उभरा

पार्टी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई केंद्रों में बारदाने की गंभीर कमी बनी हुई है। जो बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं, वे भी पुराने और फटे हुए हैं, जिससे धान भरते समय थैले बार-बार फट रहे हैं। इससे किसानों को एक ही धान को कई बार भरने की मजबूरी हो रही है। बताया गया कि व्यवस्थित तुलाई न होने से कई जगह खरीदी की गति भी प्रभावित हो रही है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं कि सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त और नए बारदाने की त्वरित आपूर्ति, कर्मचारियों की समय पर ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, और तुलाई मशीनों व क्रय-वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो वे आंदोलन की राह अपनाएंगे। वहीं किसान संगठनों ने भी खरीदी में हो रही अव्यवस्थाओं पर नाराज़गी जताते हुए तत्काल सुधार की मांग की है।

Updated on:

01 Dec 2025 04:46 pm

Published on:

01 Dec 2025 04:45 pm

धान खरीदी में बड़ी लापरवाही! फटे बोरों में धान भरने की मजबूरी… किसानों की शिकायतें बढ़ीं, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

