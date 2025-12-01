धान खरीदी में बड़ी लापरवाही! फटे बोरों में धान भरने की मजबूरी… किसानों की शिकायतें बढ़ीं, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं कि सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त और नए बारदाने की त्वरित आपूर्ति, कर्मचारियों की समय पर ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, और तुलाई मशीनों व क्रय-वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो वे आंदोलन की राह अपनाएंगे। वहीं किसान संगठनों ने भी खरीदी में हो रही अव्यवस्थाओं पर नाराज़गी जताते हुए तत्काल सुधार की मांग की है।