NIT का शोध मॉडल तैयार! शेक टेबल टेस्टिंग से पता चलेगा किस मंजिल पर भूकंप का कितना झटका, उपयोगी साबित हो सकती है तकनीक…

उनकी पीएचडी स्टूडेंट्स मल्टीपल अर्थक्वेक पर काम कर रही हैं। यानी लगातार दो भूकंप में बिल्डिंग कैसे टूटती है, जैसे टर्की में हुआ था।यह तकनीक छत्तीसगढ़ के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। भट्ट ने अपनी पीएचडी में बेस आइसोलेशन तकनीक डेवलप की। यह वही टेक्निक है जो भूकंप के समय बिल्डिंग को ‘झटके से कट’ कर देती है। बिहार में बनी एक पुलिस बिल्डिंग इसी तकनीक से खड़ी की गई थी। इससे बिल्डिंग की पूरी सुरक्षा कई स्तर तक बढ़ जाती है।