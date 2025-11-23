CG News: नगर निगम की सख्त कार्रवाई: शासकीय भूमि पर निर्माण ढहा, चार मंजिला बिल्डिंग भी सील

तहसील जांच में पुष्टि हुई थी कि निर्माणाधीन भवन शासकीय भूमि पर स्थित है, जिसके बाद निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इसी तरह जूना बिलासपुर क्षेत्र में हेमा भगतानी द्वारा बिना नक्शा पास कराए निर्मित चार मंजिला इमारत को भी सील कर दिया गया। भवन अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि इस मामले में पिछले दो वर्षों में पांच बार नोटिस जारी किए गए थे, जवाब नहीं मिलने पर इमारत के चार दुकानों सहित पूरे भवन को सील किया गया।