19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकता है भाजपा का नया प्रभारी, वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दिया बड़ा संकेत

BJP Chhattisgarh Incharge: भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ में जल्द भाजपा प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने कांग्रेस के विकास वाले तंज पर पलटवार किया।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2026

Chhattisgarh Politics

कांग्रेस के विकास मॉडल पर अजय चंद्राकर का तंज (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने संकेत दिया है कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही भाजपा प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रभारी नियुक्त करने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है और वे जब उचित समझेंगे, सोच-समझकर फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी प्रभारी आएगा, अच्छा ही होगा।

BJP in-charge appointment: भाजपा प्रभारी की नियुक्ति पर बड़ा संकेत

मीडिया से बातचीत के दौरान अजय चंद्राकर से छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रभारी की नियुक्ति को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह यहां भी जल्द प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार बताया।

चंद्राकर के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उचित समझेंगे, तब इस संबंध में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व किसी भी नियुक्ति पर सोच-समझकर निर्णय लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि नया प्रभारी जो भी आएगा, अच्छा ही होगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश भाजपा में नए प्रभारी की संभावित नियुक्ति को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने किसी नाम या नियुक्ति की निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया।

कांग्रेस के ‘पोस्टर में विकास’ वाले तंज पर पलटवार

छत्तीसगढ़ में सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके पर मंत्रियों की ओर से की गई प्रेसवार्ताओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार का विकास सिर्फ पोस्टरों में दिखाई देता है। कांग्रेस के इस तंज पर अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने समय के विकास को ही विकास मानती है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस उसी को विकास समझती है, तो भगवान छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से बचाए। चंद्राकर ने कांग्रेस के विकास मॉडल को अलग बताते हुए अपने अंदाज में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस विषय में बात करेगी, यह भी देखना चाहिए।

‘कांग्रेस का विकास मॉडल दूसरा है’

अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विकास मॉडल अलग रहा है। उन्होंने अपने बयान में जेल से जुड़े मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के समय जेल को तीर्थ स्थल की तरह माना जाता था और लोग वहां जाने में गर्व महसूस करते थे। उनके इस बयान को कांग्रेस के पूर्व शासनकाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक मामलों को लेकर चलने वाली बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्राकर के बयान से साफ है कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके पर भाजपा और कांग्रेस के बीच विकास के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

शिक्षा व्यवस्था पर भी कांग्रेस को घेरा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर भी अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा से जुड़े विषय को केंद्र से संबंधित बताते हुए कहा कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने युवाओं के जागरूक होने की बात भी कही। चंद्राकर का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं की जागरूकता को देखते हुए शिक्षा जैसे विषय पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

दीपक बैज के ‘रील’ वाले बयान पर पलटवार

शिक्षा मंत्री के सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त रहने संबंधी दीपक बैज के बयान पर अजय चंद्राकर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दीपक बैज को ‘रील का नेता’ बताते हुए कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज को सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना नेता मानने में परेशानी होती है। उनके इस बयान के जरिए उन्होंने कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और गुटबाजी के मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की।

BJP Congress controversy: भाजपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी बयानबाजी

सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। एक ओर कांग्रेस सरकार के कामकाज और विकास को लेकर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा नेता पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और उसके विकास मॉडल पर पलटवार कर रहे हैं। इसी राजनीतिक माहौल के बीच भाजपा प्रभारी की संभावित नियुक्ति का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। अजय चंद्राकर के बयान ने इस संभावना को और हवा दी है कि पार्टी जल्द ही छत्तीसगढ़ के लिए नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकती है।

हालांकि, अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। फिलहाल अजय चंद्राकर के बयान के तीन प्रमुख राजनीतिक संदेश सामने आए हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रभारी की नियुक्ति जल्द हो सकती है। दूसरा, भाजपा सरकार के ढाई साल के कामकाज को लेकर कांग्रेस के हमलों का पार्टी नेता आक्रामक तरीके से जवाब दे रहे हैं। और तीसरा, शिक्षा व्यवस्था तथा कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग आगे बढ़ सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 01:19 pm

Published on:

19 Aug 2026 01:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकता है भाजपा का नया प्रभारी, वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दिया बड़ा संकेत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्रिका की खबर के बाद एक्शन, प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

Prayas School News
newsupdate

छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों में अब महिला कलेक्टर, साय सरकार ने नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश

Chhattisgarh Woman collector list
रायपुर

SP से विवाद के बाद हटे कवर्धा कलेक्टर, मुुंगेली समेत 6 जिलों में नए IAS अफसर को जिम्मेदारी, देखें नाम

IAS Transfer news
रायपुर

Chhattisgarh News: MBBS की 100 सीटें और बढ़ीं, 3025 सीटों के लिए मेरिट सूची आज, इस दिन आ सकती है पहली आवंटन सूची

MBBS admission
रायपुर

Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा में फेरबदल की आहट, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर बढ़ी हलचल, इन नेताओं के नाम चर्चा में…

BJP
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.