छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकता है भाजपा का नया प्रभारी, वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दिया बड़ा संकेत

अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विकास मॉडल अलग रहा है। उन्होंने अपने बयान में जेल से जुड़े मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के समय जेल को तीर्थ स्थल की तरह माना जाता था और लोग वहां जाने में गर्व महसूस करते थे। उनके इस बयान को कांग्रेस के पूर्व शासनकाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक मामलों को लेकर चलने वाली बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्राकर के बयान से साफ है कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके पर भाजपा और कांग्रेस के बीच विकास के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।