Red Room Techno Party: रायपुर में ‘रेड रूम टेक्नो पार्टी का आयोजन, बोल्ड और भड़काऊ अंदाज में कर रहे प्रमोट, मचा बवाल

Red Room Techno Party: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर एक कथित रेव पार्टी के प्रचार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पार्टी के प्रमोशनल वीडियो में नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो को आपत्तिजनक और अश्लील अंदाज में प्रस्तुत कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रचार को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।