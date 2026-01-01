1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026! 20 जनवरी से 5 फरवरी तक, रोड टैक्स में 50% छूट का बड़ा ऐलान…

Rada Auto Expo-2026: रायपुर में बहुप्रतीक्षित 9वां राडा ऑटो एक्सपो–2026 आगामी 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026(photo-patrika

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026(photo-patrika

Rada Auto Expo-2026: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बहुप्रतीक्षित 9वां राडा ऑटो एक्सपो–2026 आगामी 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। राडा (Raipur Automobile Dealers Association) के अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने एक्सपो की तारीखों की आधिकारिक घोषणा की।

राडा अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने बताया कि एक्सपो अवधि के दौरान वाहनों पर रोड टैक्स (RTO टैक्स) में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के प्रति आभार व्यक्त किया।

Rada Auto Expo 2026: वाहन खरीदना होगा और आसान

रविंद्र भसीन ने कहा कि रोड टैक्स में 50% की छूट से न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गति मिलेगी, बल्कि आम लोगों के लिए वाहन खरीदना भी अधिक सुलभ होगा। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पिछले एक्सपो में बने थे रिकॉर्ड

राडा के वरिष्ठ पदाधिकारी कैलाश खेमानी, विवेक अग्रवाल और मुकेश सिंघानिया ने बताया कि पिछले राडा ऑटो एक्सपो में 29,000 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी, जिससे 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ था।

50% रोड टैक्स छूट बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

राडा के पूर्व अध्यक्ष अमर पारवानी, मनीष राज सिंघानिया, अनिल अग्रवाल, जयेश पिथालिया, शशांक शाह और विवेक गर्ग ने विश्वास जताया कि इस बार भी ऑटो एक्सपो नए रिकॉर्ड बनाएगा। उनका कहना है कि 50% रोड टैक्स छूट ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगी।

राडा परिवार ने प्रदेशवासियों से की सहभागिता की अपील

राडा परिवार ने रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील की है कि वे इस भव्य ऑटोमोबाइल महाकुंभ में शामिल होकर सरकार द्वारा दी जा रही ऐतिहासिक छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।

आयोजन अवधि: 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026

  • विशेष लाभ: रोड टैक्स में 50% की छूट (केवल एक्सपो अवधि में)
  • प्रदर्शनी: देश-विदेश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के नए वाहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
  • सुविधाएँ: फाइनेंस, इंश्योरेंस और ऑन-द-स्पॉट बुकिंग एक ही छत के नीचे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 03:07 pm

Published on:

01 Jan 2026 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026! 20 जनवरी से 5 फरवरी तक, रोड टैक्स में 50% छूट का बड़ा ऐलान…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: नए साल की खुशियाँ बदली मातम में, पार्टी मनाकर लौट रहे दो दोस्त हादसे का शिकार, एक की मौत

Road Accident: नए साल की खुशियाँ बदली मातम में, पार्टी मनाकर लौट रहे दो दोस्त हादसे का शिकार, एक की मौत
रायपुर

IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG Liquor VAT Removed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! शराब से वैट खत्म, कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

मदिरा से वैट खत्म (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)
रायपुर

नए साल के स्वागत के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.