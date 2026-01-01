रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026! 20 जनवरी से 5 फरवरी तक, रोड टैक्स में 50% छूट का बड़ा ऐलान…

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026(photo-patrika
Rada Auto Expo-2026: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बहुप्रतीक्षित 9वां राडा ऑटो एक्सपो–2026 आगामी 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। राडा (Raipur Automobile Dealers Association) के अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने एक्सपो की तारीखों की आधिकारिक घोषणा की।
राडा अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने बताया कि एक्सपो अवधि के दौरान वाहनों पर रोड टैक्स (RTO टैक्स) में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के प्रति आभार व्यक्त किया।
रविंद्र भसीन ने कहा कि रोड टैक्स में 50% की छूट से न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गति मिलेगी, बल्कि आम लोगों के लिए वाहन खरीदना भी अधिक सुलभ होगा। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
राडा के वरिष्ठ पदाधिकारी कैलाश खेमानी, विवेक अग्रवाल और मुकेश सिंघानिया ने बताया कि पिछले राडा ऑटो एक्सपो में 29,000 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी, जिससे 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ था।
राडा के पूर्व अध्यक्ष अमर पारवानी, मनीष राज सिंघानिया, अनिल अग्रवाल, जयेश पिथालिया, शशांक शाह और विवेक गर्ग ने विश्वास जताया कि इस बार भी ऑटो एक्सपो नए रिकॉर्ड बनाएगा। उनका कहना है कि 50% रोड टैक्स छूट ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगी।
राडा परिवार ने रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील की है कि वे इस भव्य ऑटोमोबाइल महाकुंभ में शामिल होकर सरकार द्वारा दी जा रही ऐतिहासिक छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।
