रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो–2026! 20 जनवरी से 5 फरवरी तक, रोड टैक्स में 50% छूट का बड़ा ऐलान…

राडा अध्यक्ष रविंद्र भसीन ने बताया कि एक्सपो अवधि के दौरान वाहनों पर रोड टैक्स (RTO टैक्स) में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के प्रति आभार व्यक्त किया।