आज से बदल गए कई ट्रेनों के आने-जाने की टाइमिंग, फटाफट चेक करें नया टाइम टेबल

रायपुर रेलवे स्टेशन ( Photo - Patrika )
Train New Time: नए साल के पहले दिन रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने आज से ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया। यह बदलाव रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और भविष्य की टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। ऐसे में अगर आप यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।
नए साल के पहले दिन से ही रेलवे ने एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। रायपुर मंडल के अंतर्गत 55 एक्सप्रेस ट्रेनें और 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए भारतीय रेलवे समय सारणी में 1 जनवरी, 2026 से आंशिक परिवर्तन किया है। परिचालन में प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढाते हुए समय सारणी में परिवर्तन किया गया है।
ट्रेनों के समय में बदलाव होने से यात्रियों के समय में बचत होगी। नए समय से 10 से लेकर 25 मिनट तक एवं पैसेंजर गाडिय़ों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के परिचालन समय में (प्रस्थान स्टेशन से आगमन) बचत होगी। इस समय सारिणी के हिसाब से अप दिशा एवं डाउन दिशा की 55 गाडियों का परिचालन समय बदलाव किया गया है।
