आज से बदल गए कई ट्रेनों के आने-जाने की टाइमिंग, फटाफट चेक करें नया टाइम टेबल

नए साल के पहले दिन से ही रेलवे ने एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। रायपुर मंडल के अंतर्गत 55 एक्सप्रेस ट्रेनें और 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए भारतीय रेलवे समय सारणी में 1 जनवरी, 2026 से आंशिक परिवर्तन किया है। परिचालन में प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढाते हुए समय सारणी में परिवर्तन किया गया है।