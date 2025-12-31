Indian Railway News: रायपुर के पास बड़ा रेल फॉल्ट, हावड़ा-मुंबई रेल लाइन पर थमे एक दर्जन ट्रेन

ओएचई ब्रेक होने के पीछे बारिश, सर्दी, गर्मी मुख्य वजह होती है। इससे तारें ढीली हो जाती हैं या फिर सर्दी के मौसम में कड़ी होकर टूटती हैं। पेटोग्रॉफ से रगड़ खाने के कारण भी तारें जल्दी खराब होती हैं। जब ट्रेन रफ्तार से चलती हैं तो इन तारों में घर्षण के कारण चिंगारियां भी निकलती हैं। समय पर यह तारें नहीं बदलने से ओएचई ब्रेकडाउन होता है। पेंटोग्राफ इन तारों से बिजली लेकर इंजन को सप्लाई करता है और ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती हैं।