Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

BSP News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के बिलेट रोल मिल (बीआरएम) में बुधवार दोपहर 12.30 बजे रोलिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा ब्रेकडाउन हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)

BSP News: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के बिलेट रोल मिल (बीआरएम) में बुधवार दोपहर 12.30 बजे रोलिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। हादसे में स्टैंड नंबर-2 का शेयर पिन और फाउंडेशन टूट गया। बीआरएम और सीएमएम की टीमें मौके पर मरम्मत कार्य में जुटी रहीं।

BSP News: बीएसपी में आठ घंटे तक ठप रहा उत्पादन

रात तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीआरएम में हर शिफ्ट के दौरान लगभग 400 बिलेट की रोलिंग होती है। ब्रेकडाउन के कारण एक पूरी शिफ्ट का उत्पादन प्रभावित हुआ। प्लांट प्रबंधन ने मशीनों की सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जांच शुरू कर दी है।

बीआरएम में हर शिफ्ट में लगभग 400 बिलेट की रोलिंग होती है, लेकिन इस ब्रेकडाउन से एक पूरी शिफ्ट का उत्पादन रुक गया। प्लांट प्रबंधन ने मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के दौरान सिस्टम बायपास मोड पर चल रहा था।

बड़ा हादसा टला, जांच के आदेश

तकनीकी टीम के अनुसार, सामान्य स्थिति में ऑटो कटिंग सिस्टम बिलेट को स्वतः काट देता है, लेकिन बायपास मोड में यह प्रक्रिया रुक गई। करीब दो टन वजनी और 12 मीटर लंबा बिलेट मशीन से बाहर नहीं निकला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यदि वह बाहर निकल जाता, तो ऑपरेटर और मशीन दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता था।

प्लांट प्रबंधन ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मशीनरी की तकनीकी जांच और सुरक्षा उपायों की सख्त समीक्षा की जाएगी। फिलहाल बीआरएम यूनिट में मरम्मत कार्य पूरा कर उत्पादन को बहाल करने की तैयारी चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IIT Bhilai: बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत… IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन…

बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत... IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन(photo-patrika)
भिलाई

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान
भिलाई

Bhilai IIT: विभागीय काम के लिए भिलाई आईआईटी बना रही ऐप, जल्द ही पूरा होगा काम

IIT Bhilai: बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत… IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन...(photo-patrika)
भिलाई

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या
भिलाई

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय तैयार करेगा विशेष बच्चों के शिक्षक, जानिए क्या हैं ये कोर्स

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय तैयार करेगा विशेष बच्चों के शिक्षक, जानिए क्या हैं ये कोर्स
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.