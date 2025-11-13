रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)
BSP News: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के बिलेट रोल मिल (बीआरएम) में बुधवार दोपहर 12.30 बजे रोलिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। हादसे में स्टैंड नंबर-2 का शेयर पिन और फाउंडेशन टूट गया। बीआरएम और सीएमएम की टीमें मौके पर मरम्मत कार्य में जुटी रहीं।
रात तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीआरएम में हर शिफ्ट के दौरान लगभग 400 बिलेट की रोलिंग होती है। ब्रेकडाउन के कारण एक पूरी शिफ्ट का उत्पादन प्रभावित हुआ। प्लांट प्रबंधन ने मशीनों की सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जांच शुरू कर दी है।
बीआरएम में हर शिफ्ट में लगभग 400 बिलेट की रोलिंग होती है, लेकिन इस ब्रेकडाउन से एक पूरी शिफ्ट का उत्पादन रुक गया। प्लांट प्रबंधन ने मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के दौरान सिस्टम बायपास मोड पर चल रहा था।
तकनीकी टीम के अनुसार, सामान्य स्थिति में ऑटो कटिंग सिस्टम बिलेट को स्वतः काट देता है, लेकिन बायपास मोड में यह प्रक्रिया रुक गई। करीब दो टन वजनी और 12 मीटर लंबा बिलेट मशीन से बाहर नहीं निकला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यदि वह बाहर निकल जाता, तो ऑपरेटर और मशीन दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता था।
प्लांट प्रबंधन ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मशीनरी की तकनीकी जांच और सुरक्षा उपायों की सख्त समीक्षा की जाएगी। फिलहाल बीआरएम यूनिट में मरम्मत कार्य पूरा कर उत्पादन को बहाल करने की तैयारी चल रही है।
