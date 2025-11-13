रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

तकनीकी टीम के अनुसार, सामान्य स्थिति में ऑटो कटिंग सिस्टम बिलेट को स्वतः काट देता है, लेकिन बायपास मोड में यह प्रक्रिया रुक गई। करीब दो टन वजनी और 12 मीटर लंबा बिलेट मशीन से बाहर नहीं निकला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यदि वह बाहर निकल जाता, तो ऑपरेटर और मशीन दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता था।