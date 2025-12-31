Promotion Breaking: साय सरकार का पुलिस अफसरों को नए साल का बड़ा तोहफा, जारी हुई प्रमोशन सूची, देखें नाम

Promotion Breaking: राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा पर, उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल साय सरकार ने 16 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधिकारियों के हित में यह निर्णय लिया गया है, जिसे पुलिस महकमे में उत्साहवर्धक कदम माना जा रहा है।