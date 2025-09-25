नक्सल संगठन का बड़ा आरोप… पुलिस ने कोसा और गुडसा को गिरफ्तार कर किया फर्जी मुठभेड़

कहा गया कि गुडसा और कोसा पिछले 10 महीनों से अलग जिम्मेदारी निभा रहे थे और जंगल में सक्रिय नहीं थे। उन्हें रायपुर या अन्य जगहों से 11 से 20 सितम्बर के बीच निहत्थे अरेस्ट किया गया। संगठन का आरोप है कि गिरफ्तार करने के बाद उनसे पार्टी की गुप्त जानकारी के लिए यातनाएं दी गईं और आखिरकार 22 सितम्बर को माड़ इलाके में ले जाकर मुठभेड़ का रूप देकर मार डाला गया। बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस तक उनकी जानकारी पहुंचने की बड़ी वजह लगातार हो रहे आत्मसमर्पण हैं।