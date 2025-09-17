CG Naxal News: घुटनों पर नक्सलवाद…! केंद्रीय कमेटी सदस्य ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यधारा में आने को तैयार

बता दें नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय उर्फ सोनू ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संगठन अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने और सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार है। नक्सलियों ने एक माह का समय मांगा है ताकि मुख्यधारा में आने और जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जा सके। प्रेस नोट में उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह से संगठन सरकार के साथ ईमानदार प्रयास कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया।