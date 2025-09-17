Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Naxal News: घुटनों पर नक्सलवाद…! केंद्रीय कमेटी सदस्य ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यधारा में आने को तैयार

CG Naxal News: नक्सल मोर्चे पर बड़ा बदलाव! केंद्रीय कमेटी सदस्य अभय ने कहा– नक्सली अस्थायी रूप से लड़ाई रोकेंगे, सरकार से वार्ता के लिए मांगा एक माह का समय।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

घुटनों पर नक्सलवाद (Photo source- Patrika)
घुटनों पर नक्सलवाद (Photo source- Patrika)

CG Naxal News: नक्सल मोर्चे पर बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय कमेटी सदस्य और प्रवक्ता अभय उर्फ सोनू ने कहा कि नक्सली अब अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने और सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक माह का समय मांगा है ताकि मुख्यधारा में आने और जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जा सके। यह ऐलान संगठन की तरफ से जारी प्रेस नोट में 15 अगस्त 2025 की तारीख के साथ किया गया है।

बता दें नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय उर्फ सोनू ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संगठन अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने और सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार है। नक्सलियों ने एक माह का समय मांगा है ताकि मुख्यधारा में आने और जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जा सके। प्रेस नोट में उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह से संगठन सरकार के साथ ईमानदार प्रयास कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया।

ये भी पढ़ें

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हादसा: छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत, एनएसयूआई ने की तत्काल जांच की मांग
नारायणपुर
मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

केंद्र सरकार ने सकारात्मक रूख नहीं अपनाया

प्रवक्ता अभय के अनुसार पार्टी ने घोषणा की है कि वह अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम दे रही है और देश में उत्पीड़ित जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जन-संघर्षों के जरिए मुख्यधारा में आने की दिशा में कदम उठाएगी। प्रेस नोट पर 15 अगस्त 2025 की तारीख लिखी है और नक्सलियों ने इस पर लिखा कि हम यह बयान किन्हीं कारणों से विलंब से जारी कर रहे हैं।

कहा गया कि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह से संगठन सरकार के साथ ईमानदार प्रयासों में लगा है। अभय ने 10 मई को महासचिव द्वारा जारी बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि पार्टी ने सरकार से चर्चा के लिए एक माह का समय मांगते हुए सीज-फायर का प्रस्ताव रखा था। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया और जनवरी 2024 से जारी घेराव और उन्मूलन अभियानों को तेज कर दिया गया।

1 माह में 3 सीसी मेंबर कम

बीते एक महीने में नक्सलियों के तीन सीसी मेंबर कम हो गए है पिछले दिनों गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी बालकृष्णा उर्फ मनोज, झारखंड में 1 करोड़ का इनाम सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश और तेलंगाना में 1 करोड़ की इनामी सुजाता ने आत्मसमर्पण किया है। सुजाता एक दशक पूर्व बंगाल में मुठभेड़ में मारे गए दुर्दांत नक्सली किशन जी की पत्नी है।

बसवाराजू के बाद निर्णय

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि हालिया संघर्ष में बड़ी क्षति हुई है। अबूझमाड़ के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए हमले में पार्टी के महासचिव बसवाराजू के साथ केंद्रीय कमेटी के अन्य लोग और सुरक्षा गार्ड समेत 28 नक्सली मारे गए। इन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में पार्टी ने कहा कि अब शांति वार्ता की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, इसलिए उसने अपना रुख बदला है। और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 10:49 am

Published on:

17 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Naxal News: घुटनों पर नक्सलवाद…! केंद्रीय कमेटी सदस्य ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यधारा में आने को तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.