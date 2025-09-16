CG Naxal Surrender: 8 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, देखें Video

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ 8 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली जानसी ने कल गरियाबंद में आत्मसमर्पण कर दिया। गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने बताया की आज जानसी नाम की एक महिला, जिस पर 8 लाख रुपये का इनाम था, ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

वह 2005 में नक्सली संगठन में शामिल हुई थी और पिछले 20 सालों से अलग-अलग इलाकों में काम कर रही है… इस आत्मसमर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष सहयोग रहा… इस इलाके में बचे हुए सक्रिय नक्सलियों से बस यही अपील है कि वे सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं।