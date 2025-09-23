बस्तर रेड कॉरीडोर… नक्सलियों ने वार्ता से किया इनकार, कहा- नहीं छोड़ेंगे हथियार, जानें क्या है नई रणनीति?

सोमवार सुबह यह मुठभेड़ शुरू हुई और तीन घंटे में नक्सल इतिहास के दो बड़े चेहरे खत्म हो गए। यह दोनों नक्सली तेलगु कैडर से थे। कोसा को कादरी सत्यनारायण रेड्डी और गुडसा को कट्टा रामचंद्र रेड्डी के नाम से जाना जाता था। गुडसा को हिड़मा का सीनियर बताया जाता है। गुडसा ने ही हिड़मा को देश का सबसे दुर्दांत नक्सली बनाया। गुडसा के गाइडेंस में उसने बड़े हमलों को अंजाम दिया। गुडसा को हिड़मा का बैक बोन भी कहा जाता है। माना जाता है कि हिड़मा गुडसा के साथ मिलकर ही हमलों की रणनीति बनाया करता था। वह उससे उम्र में भी बड़ा था।