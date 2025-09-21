Naxalite Peace Talk: नक्सली पीस टॉक पर असमंजस, गृहमंत्री बोले- सोच-समझकर उठाएंगे कदम

साथ ही, आंध्रप्रदेश में 2004 में वार्ता के विफल अनुभवों से सरकार और भी सतर्क होकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार हथियारबंद संगठन अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए सरकार को भ्रमित करते रहे हैं, इसलिए उस वार्ता के दस्तावेज भी मंगाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भी इस वार्ता को लेकर राय बंटी हुई है। कुछ वार्ता के पक्षधर हैं, तो कुछ को नक्सलियों की बात पर भरोसा करने के पक्ष में नहीं है, वहीं कुछ बैक डोर टॉक पर जोर दे रहे हैं। उधर, वार्ता पर नक्सली संगठन में विरोध के सुर केंद्र सरकार की एजेंसियां भी परीक्षण कर रही है।