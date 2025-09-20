CG News: छत्तीसगढ़ के इस सरकारी स्कूल में अब तक नहीं बना रसोई घर, तिरपाल ढंककर मध्याह्न भोजन पकाने को मजबूर

राम्हेपुर कला में शासकीय प्राथमिक स्कूल में किचन शेड निर्माण के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, इसके बाद भी शेड तैयार नहीं हो सका है। वहीं इस पर अधिकारियों भी ध्यान इस ओर नहीं है। भोजन बनाने वाली महिला ने बताया कि बरसात का मौसम, ठण्ड हो या गर्मी। सभी मौसम में खुले आसमान के चीचे मध्याह्न भोजन बनाने को मजबूर है। शासकीय प्राथमिक शाला राम्हेपुरकला में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 100 से अधिक है। बावजूद रसोई कक्ष निर्माण के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है।