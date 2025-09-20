Pamgarh MLA Viral Audio: रेत माफियाओं से डील के कथित ऑडियो ने मचाई हलचल, विधायक ने थाने में नहीं दी शिकायत… मचा बवाल

Pamgarh MLA Viral Audio: पामगढ़ विधायक की रेत माफियाओं से डील किए जाने वायरल ऑडियो मामला तूल पकड़ने जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। इधर विधायक तत्काल एआई के माध्यम से एडिट करने वाला ऑडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करने की कही गई थी। लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद अभी कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसको लेकर चर्चा का बाजार दिनभर गर्म रहा।
ज्ञात हो कि कुल 6 ऑडियो पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश व रेत माफिया के बीच बुधवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें ऑडियो पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश व रेत माफिया रोशन के बीच हर महीने 10 लाख रुपए देने को लेकर डील हो रहा है। यह ऑडियो वायरल होने के बाद जिले के राजनीति में हचलल बढ़ गई। हर लोगों के जुबान में बस यही बात चल रही है। इसको लेकर दूसरे गुरुवार को पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने प्रेसवार्ता ली। जिसमें जिले के पत्रकार बड़ी संख्या में पहुंचे। जहां पामगढ़ विधायक ने इस ऑडियो को लेकर सफाई दी।
उन्होंने कहा कि यह ऑडियो में एआई के माध्यम से एडिट की गई है। इसमें आवाज मेरी नहीं है। केवल ऑडियो मेरा है, बाकी को एडिट किया गया है। क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बदनाम करना चाहते है। जमीन को मामला उठाया तो इससे तिलमिलाएं लोग ऐसा कर रहे है। जबकि यह मामला दिसंबर २०२४ का है। आखिर इतने दिन के बाद इसको वायरल क्याें किया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल में विधायक ने कही की इस ऑडियो को वायरल करने व एआई के माध्यम से एडिट करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी।
प्रेसवार्ता से जाने के बाद ही तत्काल इस थाने में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की जाएगी। लेकिन २४ घंटे गुजर जाने के बाद पामगढ़ विधायक ने थाने में अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जब विधायक की आवाज के साथ एआई के माध्यम से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आखिर थाने में जांच की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराने में इतना लेट क्यों किया जा रहा है। यह समझ से परे है। यह दिनभर जिले में चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं। इस संबंध में पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा कहना है कि इस संबंध में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद जांच की जाएगी।