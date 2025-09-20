Pamgarh MLA Viral Audio: रेत माफियाओं से डील के कथित ऑडियो ने मचाई हलचल, विधायक ने थाने में नहीं दी शिकायत… मचा बवाल

प्रेसवार्ता से जाने के बाद ही तत्काल इस थाने में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की जाएगी। लेकिन २४ घंटे गुजर जाने के बाद पामगढ़ विधायक ने थाने में अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जब विधायक की आवाज के साथ एआई के माध्यम से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आखिर थाने में जांच की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराने में इतना लेट क्यों किया जा रहा है। यह समझ से परे है। यह दिनभर जिले में चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं। इस संबंध में पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा कहना है कि इस संबंध में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद जांच की जाएगी।