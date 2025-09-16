Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

सांसद भोजराज नाग की जा सकती है सांसदी! कांग्रेस नेता ने कही ये बड़ी बात, इस मामले में दर्ज करवाई जवाबी रिपोर्ट

Political News: कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा सांसद भोजराज नाग की "दाढ़ी में तिनका" है। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट में उन्हें बड़ा झटका लग चुका है और बहुत जल्द उनकी सांसदी जा सकती है।

कांकेर

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

New Rule of Land ragistry dhamtari collctor
सांसद भोजराज नाग (Photo - Patrika )

CG Political News: कांकेर जिले में राजनीतिक माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट लिखवाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस एवं विपक्ष के अन्य राजनीतिक संगठनों से जुड़े सोशल मीडिया पदाधिकारियों पर कथित रूप से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, 14 सितंबर की रात 11.30 बजे पुलिस थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 342 के तहत कांग्रेस सोशल मीडिया के पदाधिकारी अजय भाषवानी के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है। पार्टी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से की गई शिकायतों पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समान प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कांग्रेस के अभियान "वोट चोर गद्दी छोड़" से वे घबरा गए बीजेपी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा नेताओं की बौखलाहट इस बात से साफ झलक रही है कि कांग्रेस के अभियान "वोट चोर गद्दी छोड़" से वे घबरा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा रही है जबकि कांग्रेस की शिकायतों पर पुलिस टाल-मटोल कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस भी हर दिन एक न एक एफआईआर दर्ज कराएगी।

सांसद भोजराज नाग की जा सकती है सांसदी!

कांग्रेस नेता बीरेश ठाकुर ने इस मौके पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा सांसद भोजराज नाग की "दाढ़ी में तिनका" है। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट में उन्हें बड़ा झटका लग चुका है और बहुत जल्द उनकी सांसदी जा सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक थाने पहुंचे और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिले में सियासी हलचल बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने दिखाई दे सकती हैं।

फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

