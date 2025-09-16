सांसद भोजराज नाग की जा सकती है सांसदी! कांग्रेस नेता ने कही ये बड़ी बात, इस मामले में दर्ज करवाई जवाबी रिपोर्ट

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा नेताओं की बौखलाहट इस बात से साफ झलक रही है कि कांग्रेस के अभियान "वोट चोर गद्दी छोड़" से वे घबरा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा रही है जबकि कांग्रेस की शिकायतों पर पुलिस टाल-मटोल कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस भी हर दिन एक न एक एफआईआर दर्ज कराएगी।