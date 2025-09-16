केंद्रीय गृहमंत्री के Video से छेड़छाड़, आरोपी पर कार्रवाई न होने से भड़के बीजेपी सांसद… जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता द्वारा फेसबुक वॉल में केंद्रीय गृहमंत्री के वीडियो को छेड़छाड़ कर गलत तरीके से सोशल मीडिया में अपलोड किया है। भाजपा का कहना है कि गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत तरीके डालकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना पहुंच शिकायत की थी। 24 घंटे के बीत जाने के बात भी कार्यवाही नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए।