कांकेर

केंद्रीय गृहमंत्री के Video से छेड़छाड़, आरोपी पर कार्रवाई न होने से भड़के बीजेपी सांसद… जानें पूरा मामला

Politics News: कांकेर जिले में केंद्रीय गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत तरीके से सोशल मीडिया में डाले जाने को लेकर विवाद गहरा गया है।

कांकेर

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

सांसद भोजराज नाग व BJP नेता के खिलाफ FIR की मांग, टीआई से की थी बदसलूकी… उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

CG Politics News: कांकेर जिले में केंद्रीय गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत तरीके से सोशल मीडिया में डाले जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। शिकायत के 24 घण्टे के भीतर कार्यवाही नहीं होने से भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। सांसद रात में थाना पहुंच कर कार्यवाही की मांग करने लगे। थाना में बैठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे बाजी की।

कांग्रेस नेता द्वारा फेसबुक वॉल में केंद्रीय गृहमंत्री के वीडियो को छेड़छाड़ कर गलत तरीके से सोशल मीडिया में अपलोड किया है। भाजपा का कहना है कि गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत तरीके डालकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना पहुंच शिकायत की थी। 24 घंटे के बीत जाने के बात भी कार्यवाही नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए।

FIR दर्ज

सांसद भोजराज नाग, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमान नेता कोतवाली थाना पहुंच एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग करने लगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता थाना में ही बैठ जमकर नारे बाजी की। अंतत: पुलिस ने वीडियो डालने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जिसके बाद मामला शांत हुआ।

भाजपा सांसद भोजराज नाग का कहना है कि शिकायत के 24 घण्टे के भीतर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना कई सवाल खड़े करता है। इस तरह के कृत्य करने वाले को बचाने का उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को हटाए जाने और मामले की शिकायत उच्च स्तर पर करने की बात कही है।

Updated on:

16 Sept 2025 03:09 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:08 pm

केंद्रीय गृहमंत्री के Video से छेड़छाड़, आरोपी पर कार्रवाई न होने से भड़के बीजेपी सांसद… जानें पूरा मामला

