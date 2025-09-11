Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले में देर रात भाजपा कार्यकर्ता के घुसने का मामला सामने आया है। शख्स को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जबरन घर के अंदर घुस गया।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)
फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

CG Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले में देर रात भाजपा कार्यकर्ता के घुसने का मामला सामने आया है। शख्स को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जबरन घर के अंदर घुस गया। इस घटना को लेकर दीपक बैज ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर गंज थाने में शिकायत भी की है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि मैंने जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना को रीक्रिएट किया है।

बैज ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कोई अनजान व्यक्ति पीसीसी के घर में जा रहा है। पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी अंदर घुस आया। क्या अनजान शख्स रेकी करने आया था? वह वीडियो बनाकर क्या दिखाना चाहता था। कहीं सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूत करने की साजिश तो नहीं? ताकि कोई भी व्यक्ति घर में घुस जाए और तोड़फोड़ करें? क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? बैज ने कहा, सरकार इस अनजान पर क्या कार्रवाई करती है? जनता भी देखना चाहती है। सरकार को गंभीरता से इस मामले में विचार करना चाहिए, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति इस तरह घुसने की हिम्मत न करे।

ये भी पढ़ें

पार्टी हित से कभी नहीं रहा वास्ता… वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व मंत्री चौबे पर साधा निशाना, खड़गे को पत्र लिखकर की ये मांग
जगदलपुर
CG Political news

भाजपा कार्यकर्ता ने कहा-झूठ के खिलाफ सच का डंका बजेगा

भाजपा कार्यकर्ता गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना को रीक्रिएट किया। उन्होंने कहा कि मंत्री केदार कश्यप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से झूठ और भ्रामक हैं। यह कांग्रेस की वही टूलकिट की चालें हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। जिस भाषा में समझोगे, उसी में जवाब मिलेगा। झूठ के खिलाफ सच का डंका बजेगा। जनता अब जाग चुकी है और हर भाजपा कार्यकर्ता इस झूठी नैरेटिव के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी भी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता।

ये भी पढ़ें

शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस, BJP नेता ने कहा- माफी मांगें नहीं तो… जानें पूरा मामला
रायपुर
शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Published on:

11 Sept 2025 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल

