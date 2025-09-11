CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल

बैज ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कोई अनजान व्यक्ति पीसीसी के घर में जा रहा है। पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी अंदर घुस आया। क्या अनजान शख्स रेकी करने आया था? वह वीडियो बनाकर क्या दिखाना चाहता था। कहीं सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूत करने की साजिश तो नहीं? ताकि कोई भी व्यक्ति घर में घुस जाए और तोड़फोड़ करें? क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? बैज ने कहा, सरकार इस अनजान पर क्या कार्रवाई करती है? जनता भी देखना चाहती है। सरकार को गंभीरता से इस मामले में विचार करना चाहिए, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति इस तरह घुसने की हिम्मत न करे।