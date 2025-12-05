Trains cancelled: यात्रियों की बढ़ीं परेशानियां! छत्तीसगढ़ से चलने वाली 10 ट्रेनें कैंसिल, देखें List

10 ट्रेनें कैंसिल (photo source- Patrika)
Trains cancelled: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन में निपनिया और भाटापारा स्टेशनों के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू करने के लिए नॉन-इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। इस वजह से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें सभी लोकल ट्रेनें शामिल हैं।
रायपुर डिवीज़न के अनुसार, 6 से 7 दिसंबर तक सात पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि तीन ट्रेनें 7 से 8 दिसंबर तक कैंसिल रहेंगी। इससे रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। बिलासपुर और रायपुर, और कोरबा और रायपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर इसका असर पड़ेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मैनेजमेंट ने बताया कि रेलवे लगातार मॉडर्न और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
फोकस पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग को बेहतर बनाने पर है। उनका दावा है कि वे ट्रैफिक को ज़्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मैनेजमेंट ने यह भी दावा किया कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रेन ऑपरेशन में सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाएगी, लाइन कैपेसिटी बढ़ाएगी और ट्रेनों की आवाजाही को आसान बनाएगी। इसे हासिल करने के लिए, सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम में बदला जा रहा है।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
6-7 दिसंबर को गाड़ी संख्या 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेगी।
7-8 दिसंबर को गाड़ी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
7-8 दिसंबर को गाड़ी संख्या 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
