छत्तीसगढ़ में बड़ा कानूनी बदलाव! सरकार पेश करेगी कठोर मतांतरण विरोधी बिल, 10 साल तक की सजा

राज्य के बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में प्रलोभन देकर किए जा रहे कथित धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। कई स्थानों पर यह विवाद सामाजिक टकराव और गुटीय संघर्ष के रूप में सामने आया है, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में, सरकार का मानना है कि एक अधिक कठोर और स्पष्ट कानून राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक शांति बनाए रखने में सहायक होगा।