शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस, BJP नेता ने कहा- माफी मांगें नहीं तो… जानें पूरा मामला

उधर कोलकाता में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उनके लिए महुआ ने जो बयान दिया है, वो बहुत ही निदंनीय है। महुआ के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम कल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।