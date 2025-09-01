शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली महुआ मोइत्रा को नोटिस, BJP नेता ने कहा- माफी मांगें नहीं तो… जानें पूरा मामला

CG Politics News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर के माना थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्हें नोटिस जारी कर विवादित बयान के लिए बुलाया गया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, मोहबाबाजार निवासी गोपाल सामंतो ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ माना थाने में लिखित शिकायत की थी। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री शाह के खिलाफ हिंसात्मक बयान देने वाली सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इस पर माना पुलिस ने सांसद मोइत्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया है।
बता दें कि महुआ मोइत्रा के गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिए जाने के बाद देशभर में भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। इनमें कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे।
गोपाल की लिखित शिकायत के मुताबिक टीएमसी सांसद मोइत्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रखने का बयान दिया था। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में शिकायत की थी।
उधर कोलकाता में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उनके लिए महुआ ने जो बयान दिया है, वो बहुत ही निदंनीय है। महुआ के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम कल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।