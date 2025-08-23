हरियाणा फार्मूले पर बवाल… 14 मंत्रियों में से एक मंत्री को हटाने नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, सियासत में घमासान

CG Politics: प्रदेश में हरियाणा फार्मूला लागू करते हुए मंत्रिमंडल में 14 लोगों को जगह दी गई है। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सरकार के फैसले का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। इसे लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखा है। इसमें 14 मंत्री की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक अतिरिक्त मंत्री को हटाने की भी मांग की है।
डॉ. महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण एक मंत्री को पद से हटाया जाए।
उन्होंने कहा, संविधान के मुताबिक किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा, 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के द्वारा पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेने से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 14 हो गई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 90 है। संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, 90 का 15 प्रतिशत 13.50 होता है अर्थात् मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित, 13.50 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में यह संख्या 14 है जो 13.50 से अधिक है।