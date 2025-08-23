हरियाणा फार्मूले पर बवाल… 14 मंत्रियों में से एक मंत्री को हटाने नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, सियासत में घमासान

उन्होंने कहा, संविधान के मुताबिक किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा, 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के द्वारा पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेने से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 14 हो गई है।