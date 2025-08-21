दुर्ग जिले को पहली बार मंत्री पद के लिए करना पड़ा डेढ़ साल का इंतजार, जानें गजेंद्र यादव का राजनीतिक सफर

गजेंद्र यादव के मंत्री बनने पर बुधवार को सुबह उनके निवास में बधाई देने वालों को तांता लगा रहा। पत्रिका से संक्षिप्त बातचीत में गजेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सपनों को साकार करने की राह में, जनता का विश्वास सबसे बड़ा संबल है। नई दिशा, नए संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की सेवा ही मेरा धर्म है।