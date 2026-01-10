नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर

इसी तरह नगर निगम जोन 5 क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के निर्देश पर कुशालपुर रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन भवन को तोड़कर हटाया गया। इस दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उप अभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर मौजूद रहे।