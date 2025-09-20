रेत घाट लेन-देन के ऑडियो विवाद में कांग्रेस नेता का पलटवार, कहा– मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन…

राजेश भारद्वाज ने बताया कि उनका खसरा नंबर 872/8 रकबा 0.3040 एकड़ जमीन है। जिसका डीएससी नहीं हो पा रहा है। विधायक के द्वारा लगातार हस्तक्षेप करते हुए एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को मना किया जा रहा है। ताकि उनकी जमीन से लोन न निकल पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पामगढ़ क्षेत्र में किसी भी अफसर के पास जाओ तो पहले पामगढ़ विधायक से मिलकर आओ फिर तुम्हारा काम होगा कहा जाता है। हर अफसर उनके दबाव में रहते हैं। बिना उनके इशारे के बगैर पामगढ़ में पत्ता भी नहीं हिलता। लोग उनकी गतिविधि से परेशान हैं। क्षेत्र में उनके नाम से दहशत का आलम है।