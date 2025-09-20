Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

रेत घाट लेन-देन के ऑडियो विवाद में कांग्रेस नेता का पलटवार, कहा– मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन…

Politics News: पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के द्वारा रेत घाट संचालन के लिए 10 लाख रुपए के लेन-देन मामले में एक कांग्रेस नेता राजेश भारद्वाज का नाम भी ली थी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 20, 2025

congress news
Photo- Patrika Network

CG Politics News: पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के द्वारा रेत घाट संचालन के लिए 10 लाख रुपए के लेन-देन मामले में एक कांग्रेस नेता राजेश भारद्वाज का नाम भी ली थी। पलटवार में राजेश भारद्वाज ने विधायक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि उनके द्वारा उनकी जमीन का डीएससी कराने से राजस्व अफसरों को मना कर रही है। इसके चलते उनके कई जमीन की डीएससी नहीं हो पा रही है।

उन्होंने विधायक के रेत घाट से वसूली का वैध करार देते हुए कहा है कि उनसे मेरी दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी का बदला लेने के लिए वह उससे कई तरह का आरोप लगा रही है। जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि विधायक का ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक दिमागी रूप से कुंठित हो चुकी है और ऑडियो वायरल कराने में उनका हाथ होना बता रही है। जबकि वह देवेश तिवारी, रोशन को जानता तक नहीं। उनके द्वारा बदले की भावना से काम किया जा रहा है।

विधायक से लोग परेशान है

राजेश भारद्वाज ने बताया कि उनका खसरा नंबर 872/8 रकबा 0.3040 एकड़ जमीन है। जिसका डीएससी नहीं हो पा रहा है। विधायक के द्वारा लगातार हस्तक्षेप करते हुए एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को मना किया जा रहा है। ताकि उनकी जमीन से लोन न निकल पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पामगढ़ क्षेत्र में किसी भी अफसर के पास जाओ तो पहले पामगढ़ विधायक से मिलकर आओ फिर तुम्हारा काम होगा कहा जाता है। हर अफसर उनके दबाव में रहते हैं। बिना उनके इशारे के बगैर पामगढ़ में पत्ता भी नहीं हिलता। लोग उनकी गतिविधि से परेशान हैं। क्षेत्र में उनके नाम से दहशत का आलम है।

चुनाव जिताने किया पूरा सहयोग

राजेश भारद्वाज ने बताया कि वे भी कांग्रेस में मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें जिताने पूरे लगन से काम किया। लेकिन विधायक शेषराज द्वारा बैर रखते हुए उनके कामों में अड़ंगा लगाया जा रहा है। अब ऑडियो वायरल में उनके नामों को जोड़ा जा रहा है। जबकि रेत मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जान माल का खतरा भी है। वह कभी भी मुझे गलत आरोप में फंसा सकती है।

Updated on:

20 Sept 2025 05:29 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:28 pm

