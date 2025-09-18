Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

2 लाख कलेक्टर को, 2 लाख SDM को, 5 लाख मेरा… कांग्रेस MLA का कथित ऑडियो वायरल, जानें मामला

CG Congress: छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर सुर्खियों में है। पामगढ़ की कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 18, 2025

CG Congress: छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर सुर्खियों में है। पामगढ़ की कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में विधायक को कथित तौर पर रेत माफिया से पैसों की डील करते सुना जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत में अफसरों को सेट करने और मासिक रकम तय करने तक की बातें सुनाई दे रही हैं। कथित ऑडियो में विधायक कह रही हैं- “2 लाख कलेक्टर को, 2 लाख SDM को और 5 लाख मेरा… तभी काम करने देंगे।” इस तरह कुल 10 लाख रुपए की मांग की गई।

कथित संवाद में विधायक और रोशन नामक व्यक्ति के बीच रेत खनन से जुड़े सौदे और रकम पर सहमति बनती सुनाई देती है। इसमें राघवेंद्र नाम के एक अन्य व्यक्ति को एक लाख रुपये देने की बात भी कही गई। हालांकि इस ऑडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न ही विधायक शेषराज हरबंश या प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है। पत्रिका भी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

Published on:

18 Sept 2025 06:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / 2 लाख कलेक्टर को, 2 लाख SDM को, 5 लाख मेरा… कांग्रेस MLA का कथित ऑडियो वायरल, जानें मामला

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

CG Murder Case: जहरीली शराब से मौत का खुलासा… इस बात का बदला लेने मिलाया सुहागा, हत्या की साजिश देख पुलिस हुई दंग

जांजगीर चंपा

दर्दनाक हादसा: भारी वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर मौत, बाइक से जा रहा था घर… पुलिस महकमे में शोक

हादसे में मौत (File Photo)
जांजगीर चंपा

रिटायर्ड आर्मी से 8 लाख रुपए की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… पुलिस के सामने खोला राज, 2 गिरफ्तार

जांजगीर चंपा

Online Fraud: नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में रहें सतर्क… फर्जी ऑफर से मिनटों में हो सकती है जेब साफ!

नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में रहें सतर्क (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

380 NHM कर्मचारियों ने मांगी इच्छामृत्यु, इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 दिनों से धरने पर बैठे… जानें सरकार ने क्या कहा!

NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
