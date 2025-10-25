डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक से पहुंचे नक्सल प्रभावित गांव, सड़क निर्माण का किया शुभारंभ

Bijapur Nambi village: उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को बीजापुर जिले के अत्यंत सुदूर और नक्सल प्रभावित ग्राम नंबी का दौरा किया। उन्होंने नंबी चौक से नंबी जलप्रपात पर्यटन स्थल तक 94.48 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली डब्ल्यूबीएम सड़क का भूमिपूजन किया। यह सड़क गांव को सीधे पर्यटन स्थल से जोड़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क निर्माण के प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण भी किया।