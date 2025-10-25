डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक से पहुंचे नक्सल प्रभावित गांव, सड़क निर्माण का किया शुभारंभ

Bijapur Nambi village (Photo source- Patrika)
Bijapur Nambi village: उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को बीजापुर जिले के अत्यंत सुदूर और नक्सल प्रभावित ग्राम नंबी का दौरा किया। उन्होंने नंबी चौक से नंबी जलप्रपात पर्यटन स्थल तक 94.48 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली डब्ल्यूबीएम सड़क का भूमिपूजन किया। यह सड़क गांव को सीधे पर्यटन स्थल से जोड़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क निर्माण के प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण भी किया।
विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर तेजी से प्रगति की नई दिशा में अग्रसर है। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए चर्चित क्षेत्र अब पर्यटन विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सड़क निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनचौपाल आयोजित कर सीधे संवाद किया।
उपमुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना, धान खरीदी और प्रधानमंत्री किसान समान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं को सीएससी सेंटर संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने तथा किसानों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि दो वर्ष पूर्व नंबी में सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ, जिसके बाद गांव में बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। सरकार की पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि निकट भविष्य में बस्तर पूर्ण रूप से हिंसा मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।
Bijapur Nambi village: ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नंबी गांव में 20 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। उपमुख्यमंत्री ने नंबी जलधारा पर्यटन समिति द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
समिति के अध्यक्ष गजेंद्र ने बताया कि ग्राम के 24 युवा जलप्रपात के संचालन और देखरेख में जुटे हुए हैं। पिछले चार महीनों में 20 हजार से अधिक पर्यटकों ने स्थल का भ्रमण किया, जिससे युवाओं को चार लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। विदेशी पर्यटक भी अब इस स्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
