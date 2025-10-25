CG News: तेलंगाना में नल्ला-मल्ला के जंगल में नक्सल संगठन की बैठक, समर्पण से किया इनकार, अब पुनर्गठन की तैयारी

2024 से 3 अक्टूबर 2025 तक 209 मुठभेड़ 448 नक्सली मारे गए है वहीं 2274 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी पार्टी का पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ भूपति ने गढ़चिरौली में तथा रूपेश उर्फ टीपी राव, रानीता,राजमन सहित लगभग 300 से अधिक नक्सलियों ने हाल ही सरेंडर कर दिया है। नक्सल संगठन के राष्ट्रीय सचिव बसवा राजू उर्फ बीआर दादा, कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा, सी रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प, बालकृष्ण और चलपती जैसे शीर्ष नेता एक वर्ष में ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके है। इससे नक्सलियों की कमर ही टूट गई है उनके कैडर का मनोबल बहुत गिरा हुआ है।