शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू…

शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा मंगलवार एवं बुधवार को ग्राम अर्जुनी में शिवनाथ नदी में डूबने से दो लोगो की मौत हो गई। मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ बालसमुन्द से आए युवक विजय कुमार साहू एनीकेट में अपने दोस्त को बचाने के लिए उतरा था जिसकी मौत हो गई। मृतक का शव बुधवार को ग्राम बगौद में मिला। बुधवार को विसर्जन करने के लिए ग्राम खुड़मुड़ी नवागांव से अपने गांव वालों के साथ आए युवक त्रिलोचन गंर्धव का पानी में डूबने से मौत हो गयी।
पुलिस सें मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को ग्राम बालसमुन्द निवासी चार दोस्त विजय कुमार साहू, संजय कुमार साहू, प्रकाश साहू, युप साहू त्यौहार मनाने के बाद ग्राम अर्जुनी में बने एनीकट में नहाने के लिए पहुंचे थे। नहाने के दौरान संजय साहू फिसल कर नदी में गिर गया जिसे उसके साथी विजय साहू बचाने के लिए कूद गया और गहराई में जाकर फंस गया।
वहीं संजय को उसके अन्य साथी प्रकाश एवं युप साहू ने कपड़ा पकड़ा कर बाहर निकालने में सफल हो पाए। गहराई में विजय के फंसने की जानकारी परिजनो व ग्रामीणों को दी गई। नदी में बह जाने के बाद नगर सैनिक की टीम एवं गोताखोरों के द्वारा घंटों तक सर्च किया गया। शाम होने के बाद सर्च अभियान रोक दिया गया था। बुधवार को मृतक का शव ग्राम बगौद में मिला है।
चंदनु पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद शव का नवागढ़ के अस्पताल में पीएम कराने के परिवार वालों को सौंप दिया है। युवक के मौत के बाद गांव में मातम की स्थिति है। वही संजय सासहू को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया था जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया है।
ग्राम अर्जुनी में ही षिवनाथ नदी में बुधवार को ग्राम खुड़मुड़ी से अपने गांव वालों के साथ विसर्जन करने के लिए पहुंचे 26 साल के त्रिलोचन गंधर्व का नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल के मरच्युरी में रखा गया है। जिसका गुरूवार को पीएम किया जायेगा।
