शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू…

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा मंगलवार एवं बुधवार को ग्राम अर्जुनी में शिवनाथ नदी में डूबने से दो लोगो की मौत हो गई। मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ बालसमुन्द से आए युवक विजय कुमार साहू एनीकेट में अपने दोस्त को बचाने के लिए उतरा था जिसकी मौत हो गई। मृतक का शव बुधवार को ग्राम बगौद में मिला। बुधवार को विसर्जन करने के लिए ग्राम खुड़मुड़ी नवागांव से अपने गांव वालों के साथ आए युवक त्रिलोचन गंर्धव का पानी में डूबने से मौत हो गयी।