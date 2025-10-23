CG News: चार दिन की छुट्टी के बाद मरीजों को नसीब नहीं हुआ इलाज, अस्पताल में अफरा-तफरी…

जिला अस्पताल में व्यवस्था बनाने का काम अस्पताल सलाहकार का है। साथ ही उसको डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बुधवार को पहुंचे सैकड़ों मरीज के परिजन अस्पताल सलाहकार अंकित ताम्रकार के पास जानकारी लेने पहुंचे। लेकिन वे सभी को आरएमओ के पास भेजते रहे। डॉक्टरों की छुट्टी या डॉक्टरों का चेबर खाली होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही आरएमओ डॉ. संदीप साहू ने कहा कि अभी तो डॉक्टर बैठे थे, पता नहीं कहीं चले गए होंगे। इधर मरीजों की लाइन लगी हुई है।