बेमेतरा

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

CG News: चना मसाला सहित भोज किया। अगले दिन गुुरुवार दोपहर से ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें शुरू हो गईं। सबसे पहले 13 लोगों को खंडसरा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Oct 18, 2025

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Oct 18, 2025

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल (Photo Patrika)

CG News: बेमेतरा जिले के लावातारा गांव में छट्ठी कार्यक्रम के भोजन के बाद 31 लोग फूड पॉयजनिंग के शिकार हो गए। बीमारों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से आठ लोगों को जिला अस्पताल बेमेतरा भेजा गया, जबकि एक 60 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। बाकी मरीजों का इलाज खंडसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

12 मरीजों का उपचार खंडसरा अस्पताल में जारी है, जबकि आठ मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। -डॉ. शरद कोहाडे,बीएमओ, खंडसरा

कार्यक्रम के 24 घंटे बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर की शाम लावातारा निवासी तोरण साहू पिता डेरहा के घर छट्ठी कार्यक्रम हुआ था। इसमें लावातारा, बेतर, अंधियारखोर, चमारी और खंडसरा गांवों के मेहमान शामिल हुए थे। सभी ने चना मसाला सहित भोज किया। अगले दिन गुुरुवार दोपहर से ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें शुरू हो गईं। सबसे पहले 13 लोगों को खंडसरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर शाम तक करीब दो दर्जन मरीज और पहुंच गए।

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

