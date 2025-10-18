CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर की शाम लावातारा निवासी तोरण साहू पिता डेरहा के घर छट्ठी कार्यक्रम हुआ था। इसमें लावातारा, बेतर, अंधियारखोर, चमारी और खंडसरा गांवों के मेहमान शामिल हुए थे। सभी ने चना मसाला सहित भोज किया। अगले दिन गुुरुवार दोपहर से ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें शुरू हो गईं। सबसे पहले 13 लोगों को खंडसरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर शाम तक करीब दो दर्जन मरीज और पहुंच गए।