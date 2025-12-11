BJP मंडल प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी! इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें नाम

BJP प्रतीकात्मक तस्वीर
CG News: भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले के सभी 13 मण्डलों के प्रभारी नियुक्त कर दिये हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय की अनुमति से भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने जिले के 13 मण्डलों के प्रभारियों की घोषणा की। जगदलपुर पूर्वी मण्डल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष आर्येन्द्र सिंह आर्य व जगदलपुर पश्चिम मण्डल का प्रभारी पूर्व महापौर सफीरा साहू को बनाया गया है। नगरनार मण्डल के प्रभारी का दायित्व जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही संभालेंगे।
जिले के तेरह मण्डलों में भानपुरी मण्डल का प्रभारी जिला उपाध्यक्ष नरसिंह राव और तोकापाल मण्डल का प्रभारी पूर्व जिला उपाध्यक्ष योगेन्द्र पाण्डेय को बनाया गया है। दरभा मण्डल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष लखीधर बघेल, बास्तानार मण्डल के प्रभारी रैतुराम बघेल और लोहण्डीगुड़ा मण्डल के प्रभारी नारायण ठाकुर बनाये गए हैं। बस्तर मण्डल का प्रभारी जिला महामंत्री परीसराम बेसरा, बकावण्ड मण्डल का प्रभारी जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप देवांगन व नानगूर मण्डल का प्रभारी जिला मंत्री सुब्रतो विश्वास को बनाया गया है। इसी तरह करपावण्ड मण्डल के प्रभारी जिला मंत्री खितेश मौर्य और सरगीपाल मण्डल प्रभारी रोहित त्रिवेदी बनाये गये हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने सभी नवनियुक्त मण्डल प्रभारियों से सभी मण्डलों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय व एकजुट करते हुए संगठन के कार्यो को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने पूरी क्षमता व निष्ठा से बड़े दायित्व को पूर्ण करने अपेक्षा की है।
