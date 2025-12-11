11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

BJP मंडल प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी! इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें नाम

CG News: बीजेपी ने बस्तर जिले के मण्डल प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी की है। बता दें कि नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी...

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 11, 2025

bjp Chhattisgarh

BJP प्रतीकात्मक तस्वीर

CG News: भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले के सभी 13 मण्डलों के प्रभारी नियुक्त कर दिये हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय की अनुमति से भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने जिले के 13 मण्डलों के प्रभारियों की घोषणा की। जगदलपुर पूर्वी मण्डल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष आर्येन्द्र सिंह आर्य व जगदलपुर पश्चिम मण्डल का प्रभारी पूर्व महापौर सफीरा साहू को बनाया गया है। नगरनार मण्डल के प्रभारी का दायित्व जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही संभालेंगे।

CG News: इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

जिले के तेरह मण्डलों में भानपुरी मण्डल का प्रभारी जिला उपाध्यक्ष नरसिंह राव और तोकापाल मण्डल का प्रभारी पूर्व जिला उपाध्यक्ष योगेन्द्र पाण्डेय को बनाया गया है। दरभा मण्डल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष लखीधर बघेल, बास्तानार मण्डल के प्रभारी रैतुराम बघेल और लोहण्डीगुड़ा मण्डल के प्रभारी नारायण ठाकुर बनाये गए हैं। बस्तर मण्डल का प्रभारी जिला महामंत्री परीसराम बेसरा, बकावण्ड मण्डल का प्रभारी जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप देवांगन व नानगूर मण्डल का प्रभारी जिला मंत्री सुब्रतो विश्वास को बनाया गया है। इसी तरह करपावण्ड मण्डल के प्रभारी जिला मंत्री खितेश मौर्य और सरगीपाल मण्डल प्रभारी रोहित त्रिवेदी बनाये गये हैं।

पूरी क्षमता व निष्ठा से बड़े दायित्व को पूर्ण करने अपेक्षा

भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने सभी नवनियुक्त मण्डल प्रभारियों से सभी मण्डलों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय व एकजुट करते हुए संगठन के कार्यो को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने पूरी क्षमता व निष्ठा से बड़े दायित्व को पूर्ण करने अपेक्षा की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 04:33 pm

Published on:

11 Dec 2025 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / BJP मंडल प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी! इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें नाम

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

761 आत्मसमर्पित नक्सली बस्तर ओलंपिक में दिखाएंगे दम, मैरीकॉम ने मशाल उठाकर स्पर्धा का किया शुभारंभ

Bastar hindi news today
जगदलपुर

सरेंडर नक्सलियों की 'नुआ बाट' टीम तैयार! बस्तर में 3 दिन तक धमाकेदार मुकाबले

बस्तर ओलंपिक का CM करेंगे उद्घाटन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

10 से 15 दिसंबर तक रेल संचालन प्रभावित, यात्रियों के लिए अलर्ट जारी

केके लाइन में आधुनिकीकरण का कार्य (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी…

CG Train Cancelled: आज जगदलपुर में यात्री ट्रेनें रद्द, कोरापुट बना अंतिम स्टेशन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)
जगदलपुर

CG News: तुमा शिल्प से निखर रहा बच्चों का हुनर, विद्यार्थियों को शिल्प कलाओं से जोड़ने की कवायद

तुमा शिल्प से निखर रहा बच्चों का हुनर (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.