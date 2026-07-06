7 माह पहले पुरानी सड़क उखाड़ी, उस पर भरा मुरुम, अब काम बंद

बालोद जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग व लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का नतीजा अब विद्यार्थियों व आम नागरिकों को भुगतान पड़ रहा है। इन एजेंसियों के आधे-अधूरे काम अब बारिश में राहत की बजाए परेशानी बन गए हैं। राहगीरों व आम जनता को हो रही परेशानियों से इन दोनों विभाग के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से टेकापार से नेवारीकला तक 2.55 किलोमीटर सड़क निर्माण व ग्राम लोंडी से पोंडी मार्ग के बीच लोक निर्माण विभाग पुलिया का निर्माण करा रहा है। निर्माण इतना सुस्त व गुणवत्ताहीन है कि जो भी ग्रामीण इस रास्ते से गुजर रहा है, वह विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों पर जमाकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। वहीं अधिकारियों का यही कहना है कि काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।