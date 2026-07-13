रनचिरई में आवागमन मुश्किल, सड़क के गड्ढे में बैठकर युवक का विरोध

ग्राम रनचिरई में सड़क नहीं बनने का मुख्य कारण एडीबी विभाग के अधिकारियो व ग्रामीणों के बीच सड़क निर्माण पर सहमति नहीं बनी, इसलिए इस गांव में एक किलोमीटर का सड़क नहीं बन पाई। अब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एडीबी विभाग हमेशा के लिए बंद हो गया है। ग्रामीणों की माने तो इस मार्ग से रोज एक हजार से ज्यादा राहगीर, स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं, दिनभर में 6 से अधिक बसें भी चलती हैं।