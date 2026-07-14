Balod News: सड़क के गड्ढे में बैठकर युवक का अनोखा विरोध, 3 साल से बदहाल सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

ग्राम रनचिरई में सडक़ नहीं बनने का मुख्य कारण एडीबी विभाग के अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच सडक़ निर्माण पर सहमति नहीं बनी, इसलिए इस गांव में एक किलोमीटर का सडक़ नहीं बन पाई। अब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एडीबी विभाग हमेशा के लिए बंद हो गया है। ग्रामीणों की माने तो इस मार्ग से रोज एक हजार से ज्यादा राहगीर, स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं, दिनभर में 6 से अधिक बसें भी चलती हैं।