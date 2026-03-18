18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

फर्जी प्रमाणपत्र से 35 साल नौकरी… रिटायरमेंट से पहले खुला राज, ग्वालियर के राजेश पर बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप

CG News: फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कथित फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर 35 साल तक सेवा करने का आरोप है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 18, 2026

क्राइम की सांकेतिक फोटो

क्राइम की सांकेतिक फोटो

Bilaspur News: फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कथित फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर 35 साल तक सेवा करने का आरोप है। मामला उजागर होते ही राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है और एससी-एसटी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।

जानें पूरा मामला

इंदौर के वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र गुप्ता ने इस मामले का खुलासा किया। शिकायत के मुताबिक, ग्वालियर में पदस्थ अपर आयुक्त राजेश हेनरी ने 1990-91 में कथित रूप से फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर खुद को आदिवासी दर्शाया और नौकरी हासिल की, जिसके आधार पर अपने आप को आदिवासी समुदाय का होना बताकर आबकारी विभाग में नौकरी हासिल की। इसके बाद मध्यप्रदेश के कई जगहों पर पदस्थ रहे और फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर 35 साल से जॉब करते रहे।

अजा आयोग की सख्ती, बढ़ा दबाव

अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने बिलासपुर कलेक्टर और मध्यप्रदेश आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है, जिससे मामले में कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है।

बिलासपुर तहसील के नाम पर सवाल

जांच में सामने आया कि बिलासपुर तहसील के नाम से जारी प्रमाणपत्र का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। आरटीआई में दायरा पंजी खंगालने पर ऐसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं मिला, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। मामले की जांच छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति को सौंपी गई थी, लेकिन दो साल बाद भी जांच अधूरी है। आरोपी अधिकारी को कई बार नोटिस भेजे गए, पर वे पेश नहीं हुए।

अब राष्ट्रीय SC-ST आयोग ने 15 दिन में मांगी जानकारी

इस मामले की शिकायत अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग तक पहुंच गई है। आयोग ने बिलासपुर कलेक्टर के साथ ही मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

अब आगे क्या होगा?

एससी-एसटी आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर यह प्रमाण पत्र फर्जी साबित होता है, तो न केवल राजेश हेनरी की नौकरी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। इसके साथ ही, अब तक ली गई सैलरी की रिकवरी पर भी विचार किया जा सकता है। आयोग ने आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / फर्जी प्रमाणपत्र से 35 साल नौकरी… रिटायरमेंट से पहले खुला राज, ग्वालियर के राजेश पर बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात, सूने घरों से लाखों का माल पार, हाईकोर्ट कॉलोनी भी निशाने पर

नकाब-ग्लब्स पहनकर ‘प्रोफेशनल’ अंदाज में वारदात (फोटो सोर्स- Adobe Stock)
बिलासपुर

CG Crime News: वन विभाग में महिला कर्मी से अभद्र टिप्पणी, वॉइस रिकॉर्डिंग से हुआ बड़ा खुलासा! शुरू हुई जांच

वन विभाग में महिला कर्मी से अभद्र टिप्पणी (Photo-AI)
बिलासपुर

Murder Case: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा… दो भाइयों ने मिलकर की दोस्त की हत्या, इस बात पर हुआ था विवाद

बिलासपुर

SECL में अप्रेंटिसशिप के 1600 पद निकले

SECL में 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती (photo source- Patrika)
बिलासपुर

PM Awas Yojana: आवास-मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप, परिवार के नाम मास्टर रोल बनाकर निकाली राशि, पंच-ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरेट

आवास-मनरेगा में गड़बड़ी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.