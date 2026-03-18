फर्जी प्रमाणपत्र से 35 साल नौकरी… रिटायरमेंट से पहले खुला राज, ग्वालियर के राजेश पर बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप

इंदौर के वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र गुप्ता ने इस मामले का खुलासा किया। शिकायत के मुताबिक, ग्वालियर में पदस्थ अपर आयुक्त राजेश हेनरी ने 1990-91 में कथित रूप से फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर खुद को आदिवासी दर्शाया और नौकरी हासिल की, जिसके आधार पर अपने आप को आदिवासी समुदाय का होना बताकर आबकारी विभाग में नौकरी हासिल की। इसके बाद मध्यप्रदेश के कई जगहों पर पदस्थ रहे और फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर 35 साल से जॉब करते रहे।