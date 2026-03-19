Husband Killed Wife: मामूली विवाद बना खूनी वारदात, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Husband Killed Wife: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2022 की है, जिसमें मामूली घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया था। मामले के अनुसार, 15 अप्रैल 2022 की शाम लैलूंगा थाना क्षेत्र के लमडांड नावामुड़ापारा गांव में रहने वाले अलवन तिग्गा का अपनी पत्नी ग्रेस तिग्गा से खाने-पीने की बात को लेकर विवाद हो गया।