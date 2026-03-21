CG ANTF Raid: अफीम का ‘काला खेल’ फिर बेनकाब, 2 करोड़ की फसल जब्त, एक गिरफ्तार तो 2 फरार

जांच के दौरान खेतों में बड़े पैमाने पर अफीम की फसल लगी मिली। आरोपी ने बताया कि उसके पास इस खेती के लिए कोई वैध अनुमति नहीं है और उसने झारखंड के दो अन्य साथियों—इमानवेल भेंगरा और सीप्रियन भेंगरा—के साथ मिलकर यह अवैध खेती की थी। मौके पर आबकारी, एफएसएल, कृषि और राजस्व विभाग की टीमों को बुलाया गया। एफएसएल जांच में फसल को अफीम (ओपियम) की पुष्टि की गई। राजस्व टीम ने बताया कि जिस जमीन पर खेती की गई, वह अलग-अलग खसरों में दर्ज है और कई लोगों के नाम पर है।