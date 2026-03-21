Dam Gate Broken: मूसलाधार बारिश से टूटा बांध का गेट, हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात, खेत और सड़क डूबे

स्थानीय प्रशासन ने सड़क किनारे और पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी की है।

पुलिस और राजस्व विभाग की टीम लगातार जलाशय के गेट और आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर रही है।

किसानों को चेतावनी दी गई है कि वह अपने खेतों और घरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएँ।