अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़! डेढ़ एकड़ में लहलहा रही थी फसल, सप्लाई चैन खंगालने में जुटी पुलिस…

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों के भीतर अफीम की खेती पकड़े जाने का यह चौथा मामला है। इससे पहले 7 मार्च को दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इसके बाद 10 मार्च को बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र और 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंधा में भी अफीम के खेत बरामद किए गए थे। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।