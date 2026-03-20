Opium Expose: नदी किनारे ​करोड़ों के अफीम की खेती.. दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ में बड़ा खुलासा, पूर्व CM बघेल ने बोला हमला

CG Opium case: दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ में अफीम कीे खेती करने का मामला सामने आया है। यहां रायगढ़ के तमनार में नदी किनारे करीब डेढ़ एकड़ में अफीम की फसल लहलहा रही थी। वहीं आज सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने दबिश देकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने झारखंड का रहने वाला मार्शल सांगा को हिरासत में लिया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बता दें कि प्रदेश में बीते 15 दिनों में यह चौथा मामला है।