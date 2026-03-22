CG News: बिलासपुर जलाशय का हिस्सा टूटा… कई गांवों में घुसा पानी, किसानों में दहशत का माहौल

ग्रामीणों का कहना है कि कल शाम खेत में पानी डालने के लिये गेट खोला गया था। जिससे एकाएक पानी का बहाव बढ़ गया, साथ ही गेट भी पहले से ही खराब था, जिसे बोरी डालकर बंद किया गया था, लेकिन पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण रात में अचानक एक हिस्सा टूट गया जिससे गई गांव में पानी पहुुंच गया। सुबह पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अभी भी सड़क से पानी गुजर रहा है, इससे पानी से होकर वाहन भी गुजर रहे हैं।